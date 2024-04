L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione del nuovo stadio del Napoli. Secondo il quotidiano la priorità di Aurelio De Laurentiis è costruire un nuovo stadio a Bagnoli, quella del Comune di Napoli di ospitare delle gare degli Europei 2032. Questo il tema principale affrontato ieri a Roma, in una riunione nella sede del Ministero per il Sud. A tale riunione hanno partecipato ADL, il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud, Raffaele Fitto, l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. De Laurentiis insiste nel portare avanti la sua idea di costruire nuovo stadio e centro sportivo al Parco dello Sport di Bagnoli. Ieri ha anche ribadito la sua volontà di approfondire la questione per capire i margini di fattibilità del suo progetto. Si procederà con delle verifiche tecniche al termine delle quali le parti si riaggiorneranno per fare il punto della situazione.