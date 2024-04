Tmw – Napoli, nome nuovo per l’attacco: piace Dovbyk del Girona. La situazione

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Sui taccuini azzurri infatti, è finito Artem Dovbyk, centravanti del Girona e della nazionale ucraina, autore di un’ottima stagione che lo ha consacrato. Tra le fila dei sorprendenti spagnoli infatti, ha totalizzato 19 gol e 7 assist in tutte le competizioni. Arrivato in estate dal Sk Dnipro-1 per una cifra di circa 8 milioni di euro, ha visto il suo cartellino schizzare di prezzo a circa 30 milioni. Cifra sicuramente alta, ma non impossibile per un Napoli a caccia del sostituto di Victor Osimhen. In pole rimane il canadese Jonathan David del Lille, anche se il nome definitivo dipenderà molto da chi sarà il prossimo allenatore. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.