CdM: ecco cosa farà De Laurentiis in caso di KO contro la Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere del mezzogiorno se il Napoli contro la Roma non porta risposte positive, il presidente De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione il ritiro punitivo fino al termine della stagione.

De Laurentiis ha abbandonato I’idea del ritiro sia per motivi logistici che dopo i confronti con capitan Di Lorenzo e l’allenatore Calzona. Contro la Roma è un’altro esame, in caso di sconfitta e atteggiamento negativo, De Laurentiis potrebbe imporre il ritiro fino a fine campionato e stavolta Calzona non proteggerebbe la squadra senza una reale svolta nella prestazione”.