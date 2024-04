Soviero: “Il Napoli non è mai stata la squadra più forte, neanche l’anno scorso quando vinse lo Scudetto“

Salvatore Soviero, ex portiere, ha analizzato quanto sta accadendo al Napoli in questa difficile stagione.

Queste le sue parole a Fuorigioco: “Il Napoli ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione perché ha disputato una grande annata, ma dobbiamo essere onesti: quella allenata da mister Luciano Spalletti non era certamente la squadra più forte di tutti”.

Poi ha proseguito: “La migliore compagine del campionato è l’Inter e non da oggi. I nerazzurri si fanno preferire a tutte le altre da almeno cinque anni. Non ha vinto la scorsa stagione perché è incappata in una annata non positiva in campionato, con troppi passi falsi. Di conseguenza non mi sorprende che in questa annata calcistica la compagine di mister Simone Inzaghi abbia dominato il torneo”.