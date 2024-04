Hamsik: “Il Napoli perderà un pilastro come Zielinski. Quest’anno è stato difficile, mi aspetto acquisti dalla società“

L’ex storico capitano del Napoli, Marek Hamsik, è intervenuto nel corso della trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, parlando così della stagione dei partenopei e non solo: “Abbiamo visto tutti che gli azzurri quest’anno hanno faticato. Quando cambi tre tecnici in una sola stagione, significa che le cose non sono andate come dovrebbero e la società lo ha capito. Sono convinto, per questo, che farà tutto il possibile per fare bene il prossimo anno, anche facendo qualche acquisto sul mercato”.

Poi ha proseguito: “Soprattutto perché perderà un pilastro come Piotr Zielinski. Vediamo cosa succederà nelle uscite ed entrate del calciomercato”. Ha evidenziato l’ex capitano azzurro.

Diego Armando Maradona? “Napoli è la città di Diego, questo lo sappiamo, e io sono contento di essere là dietro di lui e vedere che la gente mi vuole sempre bene. Ma Diego a Napoli non si tocca e sono contento che lo stadio sia stato intitolato a lui, perché non si può cancellare quello che lui ha fatto per questa città. E penso che per altri cento anni, quando si parlerà di Napoli, si parlerà di Diego”.