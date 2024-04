Hubner: “Non sono diventati tutti brocchi, ecco cosa è successo al Napoli”

Dario Hubner è intervenuto a Radio Amore Campania per parlare della situazione che sta vivendo il Napoli.

Di seguito le sue parole: “Quando ho visto Spalletti andare via ho capito che i giocatori del Napoli avevano dato il 150% tutti. E’ andata ogni cosa bene, certo, però non è che sono diventati tutti brocchi”.

Poi Hubner ha continuato: “Non saranno fortissimi come lo scorso anno, tuttavia se hanno giocato bene per 38 partite vuol dire che sono senz’altro capaci di giocare bene. Magari non saranno dei fenomeni, ma sicuramente sono buoni giocatori, quindi passare da un estremo all’altro a me francamente non piace e non lo trovo nemmeno giusto. Non credo che il Napoli di oggi sia una squadra da decimo posto, deve stare sicuramente in zona Champions”.