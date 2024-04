Montervino: “ADL ingombrante? Quando c’era Marino lo era di meno. Non ha competenze”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio Amore Campania per parlare di alcuni temi legati al club azzurro.

Ecco le sue parole: “Mi piacerebbe fare un’esperienza con Gasperini. E’ un allenatore che ha un carattere alla Conte, che si impone sulla società, però è uno che non ha vinto niente di importante e potrebbe avere un ulteriore stimolo. E’ un allenatore che fa crescere l’appeal del Napoli, che può migliorare il Napoli, e soprattutto che può essere capace di controbattere gli atteggiamenti poco consoni della proprietà. Poi può stare anche antipatico ma è un allenatore capacissimo che può far crescere notevolmente il valore dei giocatori in rosa e che può farti prendere altri giocatori da valorizzare. Ho la sensazione che se arriva un allenatore che dice a De Laurentiis per piacere, tu qui dentro non devi più entrare probabilmente diventa l’idolo di tutta la città”.

Montervino poi ha continuato: “C’era una figura di direttore come Pier Paolo Marino che era uno molto presente e non dava la possibilità ad altri di preoccuparsi di ciò che stava accadendo nello spogliatoio. Erano i primi anni di De Laurentiis quindi non aveva la competenza che ha acquisito in questi anni. Competenza gestionale, non tecnica. Nonostante siano 20 anni che ha una squadra di calcio non ha quel tipo di competenza, per averla ci devi nascere nel calcio, ci devi crescere, devi stare tutti i giorni agli allenamenti, devi vedere dal vivo mille partite l’anno, non solo quelle della tua squadra. Il presidente era sicuramente meno ingombrante quando c’era Marino”.

Poi l’ex capitano ha concluso: “Senza dubbio c’è stata una problematica. La gerarchia dice che esiste un Presidente, un Direttore Generale, un Direttore Sportivo ed un allenatore che deve essere la risultanza di tutte le dinamiche economiche e tecniche. Questo è il giusto equilibrio”.