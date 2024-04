Panchina Napoli – Gasperini difficile, ADL punta su Pioli. Conte chiede tempo (e aspetta il Milan)

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli si prepara a fare una scelta importante per la prossima stagione: il tecnico che guiderà la squadra partenopea. Con Italiano e Allegri fuori dai giochi, l’attenzione si è concentrata su Gasperini dell’Atalanta. Tuttavia, sembra che il club bergamasco non sia disposto a privarsene, specialmente se riuscirà a portare a casa la Coppa Italia.In questo scenario, si fa strada l’ipotesi di Pioli come allenatore del Napoli. Il tecnico sembra piacere molto a Adl, che sarebbe disposto a offrirgli un biennale da 3 milioni di euro. Pioli, a sua volta, ha dato la sua disponibilità a prendere in considerazione l’offerta. Pioli è quindi considerato l’allenatore più plausibile per il Napoli, con la speranza di poter portare la squadra partenopea a nuovi successi. Adl sembra deciso a investire su di lui e si attendono sviluppi positivi in merito alla sua nomina. Resta da vedere se Pioli accetterà l’offerta e se riuscirà a portare il Napoli verso nuove vittorie e traguardi importanti nella prossima stagione. La decisione finale sembra essere sempre più vicina e i tifosi partenopei sono già in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra. Conte piace è rimane la prima scelta del patron azzurro, il tecnico però, ha dato precedenza al Milan chiedendo tempo ai partenopei: situazione quindi in standby.