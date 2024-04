Capuano: “Non mi immaginavo tutte queste difficoltà al Napoli. Quando fai tante scelte in confusione rischi di più di sbagliare”

Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, è intervenuto nel corso dell’evento Il Foglio Sportivo, organizzato dalla testata Il Foglio. Tra i tanti argomenti, si è parlato anche a proposito della stagione del Napoli. Questo è quanto riportato da Tuttomercatoweb.

“Lo scorso anno quando disse che sostituire Spalletti a Napoli sarebbe stato complicato e lo è stato: ma si sarebbe immaginato che sarebbe stato così complicato? No, questo no. Quando è stato preso Garcia ho avuto qualche perplessità, ma non sulle qualità dell’allenatore ma sulle variazioni tattiche che avrebbe portato. Anche lui usa il 4-3-3 ma con segmenti tattici diversi e con idee totalmente diversi da quelli di Spalletti. Mi dispiace di aver avuto ragione. Poi sono state fatte altre scelte, ma come spesso accade quando sei in confusione più scelte fai più sei destinato a sbagliare. È stato un campionato fallimentare per il Napoli”.