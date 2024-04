L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato estivo che attende il Napoli. Secondo il quotidiano sul mercato il Napoli dovrà rinforzare la rosa in ogni reparto in particolare il centrocampo, che perderà Zielinski, il cui primo erede è stato individuato in Sudakov. Il talento dello Shakhtar, però, ha anche l’Arsenal su di lui e non si esclude l’inserimento di altri club di Premier. L’alternativa all’ucraino è Marco Brescianini, 24 anni, mezzala, mediano e trequartista, un jolly. Un giocatore capace di coniugare le due fasi con ottimi risultati. Ha calcio mancino, testa, fisico, e corsa: un paio di settimane fa, al Maradona, ha firmato una prestazione molto convincente