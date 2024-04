L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul finale d’anno che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli dopo lo scudetto dello scorso anno non ha praticamente mai veramente difeso il titolo. Alcune scelte di De Laurentiis, le prestazioni dei giocatori, i cambi in panchina hanno condizionato un’annata catastrofica. I giocatori più rappresentativi hanno tradito le aspettative. Di Lorenzo per esempio fatica a ritornare quello di un tempo, Anguissa è totalmente scomparso: un serbatoio svuotato di energia. Lobotka non dirige più con precisione e personalità, Kvaratskhelia non trova più ripartenze e strappi dopo il recupero alto. Tutti gli eroi dello scudetto sono finiti in disgrazia e sul mercato: ora anno 5 gare per dimostrare di poter essere i perni del futuro.