L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione riguardante Victor Osimhen. Secondo il quotidiano nonostante il ruolo prioritario del nigeriano nell’organico l’addio al club azzurro è inevitabile in estate. Il centravanti nigeriano sarebbe pronto al ritorno in Francia. Infatti l’uomo da 12 milioni all’anno ed è un passo dal PSG. Ascolta da settimane le prediche di Calzona ma in questa annata è stato spesso l’ombra di quello dello scorso anno. Ha sfiorato il trasferimento in Arabia, ma De Laurentiis ne chiedeva circa 200 ed il fondo Pif si fermò a 140 milioni. Rinnovarlo solo a dicembre è stato un altro dei guai combinati dal Napoli. Il suo contratto è stato una specie di calvario. Adesso il Napoli aspetta l’offerta del PSG che in estate può pagare la clausola rescissoria.