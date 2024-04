L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domenica alle 18 tra Napoli e Roma. Secondo il quotidiano il Napoli sta provando a tirarsi su per l’ennesima volta e Calzona ha scelto il lavoro. Il gruppo è pieno di talento ma evidentemente svuotato, psicologicamente in sofferenza. Domenica arriverà la Roma, reduce dalla sconfitta con il Bologna all’Olimpico di lunedì, rimediata in coda al trionfo contro il Milan nei quarti di Europa League. I giallorossi, tra l’altro, domani dovranno tornare in campo a Udine per giocare i 18 minuti della partita con l’Udinese: fatica su fatica. E ciò significa che il Napoli troverà un avversario affaticato, più stanco perché maggiormente impegnato nel corso di una settimana molto frenetica.