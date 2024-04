Aronica: “Ritorno al Napoli con Mazzarri? Vi spiego perché non si è concretizzato. Si è sbagliato a non proseguire nella strada tracciata da Spalletti e Giuntoli”

Salvatore Aronica, ex calciatore ed oggi allenatore, è stato intervistato da Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito della sua parentesi calcistica partenopea e del mancato ritorno a Napoli all’interno dello staff di Walter Mazzarri. Di seguito, le sue parole.

“La tua avventura a Napoli? La parentesi più importante. Quella che mi ha dato lustro a livello mediatico, professionale e familiare. Napoli mi ha conclamato a livello calcistico e non. Sono approdato il secondo anno di Serie A. Era una squadra che stava crescendo e aveva una mentalità importante. Da lì a poco arrivammo in Europa, vincemmo la Coppa Italia e lottammo per le primissime posizioni della Serie A. Perché non ha raggiunto Mazzarri a Napoli? Abbiamo un legame importante sia professionalmente che umanamente. L’ho sentito prima che tornasse al Napoli, ci poteva essere questa possibilità, ma quando un allenatore subentra magari non riesce a portare tanti componenti dello staff. Quindi in questo caso la cosa non poteva andare in porto. Mi avrebbe fatto piacere lavorare con lui in una piazza alla quale sono legato. Cosa non ha funzionato al Napoli? Sono state fatte scelte azzardate a prescindere dagli allenatori. Il fatto che non si sia dato continuità al lavoro di Spalletti e Giuntoli è un errore. Poi quando subentri a quei livelli dove non hai costruito e non riesci ad allenare per il poco tempo, non riesci ad incidere. Ad oggi è un’annata fallimentare. La colpa andrebbe attribuita in parti uguali ai vari protagonisti della stagione”.