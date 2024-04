UFFICIALE – UEFA approva la richiesta di convocare 26 calciatori per Euro2024

Secondo quanto riporta SportMediaset, la UEFA ha approvato la richiesta dei ct di convocare 26 calciatori in vista di Euro2024. Tra le motivazioni portate avanti da Spalletti e colleghi c’era la necessità di salvaguardare la salute dei calciatori in vista di calendari sempre più pieni di partite. A questo punto si aprono tre slot in più rispetto al previsto. Per il ct e lo staff della Nazionale saranno settimane di ragionamenti tecnico-tattici, mentre per quei giocatori in bilico un’opportunità per dare tutto nel finale di campionato.