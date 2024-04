Manfredi sul tema stadio: “Incontro positivo con ADL, ecco qual è il piano”

Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, ha rilasciato delle parole all’Ansa per quanto riguarda l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis e il Ministro per il Sud Raffaele Fitto. Ecco le sue parole: “L’incontro è stato positivo con un senso di collaborazione forte, con l’impegno del governo, del ministro Fitto e di Abodi che nonostante non sia stato presente segue questa situazione. Il nostro piano è quello di avere a Napoli uno stadio nuovo, che sia capace di ospitare gli Europei. Bisogna essere più veloci sulle bonifiche e si deve spalancare il discorso dossier sugli investimenti. Ora è tempo di attrarre gli investitori privati che devono concretizzare gli interventi nell’area disposta. Ci sono certezze e modi sui tempi delle bonifiche e apertura dei cantieri“.