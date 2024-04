Nuovo Stadio a Bagnoli: oggi ADL presenterà il suo progetto

Il Presidente De Laurentiis vuole regalare ai suoi tifosi un nuovo stadio e ha individuato Bagnoli come zona ideale per realizzare il suo progetto. Oggi sarà a Roma per incontrare il ministro per gli affari europei, il Sud, il Pnnr Fitto, e le politiche di coesione: “Insieme a lui ci sarà il Sindaco Manfredi e Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia. ADL è pronto a presentare il suo progetto per la realizzazione del nuovo stadio a Bagnoli, nella zona dell’ex Italsider. Lì ha individuato il terreno perfetto, in particolare nell’area del parco dello sport. Non sarà comunque una cosa semplice, considerando che in quella zona sono stati già approvati altri interventi. Manfredi si è fatto promotore dell’incontro, anche se la soluzione preferita dal Comune resta quella di riqualificare il Maradona per renderlo idoneo per i futuri Europei”.