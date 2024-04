GdS – Il Napoli forte su Rodriguez: è l’alternativa a Lobotka, ma la permanenza dello slovacco resta in dubbio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli sembra molto vicino a chiudere il primo acquisto: “In Argentina danno in dirittura d’arrivo l’accordo per Guido Rodriguez, centrocampista del Betis e dell’Argentina classe 94. Contratto in scadenza a giugno e stipendio ampiamente alla portata (guadagna meno di un milione). Sarebbe un colpo molto interessante per gli azzurri e darebbe quell’esperienza e temperamento in più. Gioca in una posizione più centrale e farebbe da alternativa a Lobotka. La permanenza di quest’ultimo però resta in bilico: il Barcellona è interessato da tempo e lo slovacco potrebbe spingere per la cessione in Spagna”.