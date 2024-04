Buongiorno primo obiettivo per la difesa: Cairo lo valuta 40 milioni

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo obiettivo del Napoli per la difesa è Buongiorno del Torino: “Cairo valuta il suo calciatore 40 milioni. A gennaio De Laurentiis ha iniziato a sondare il terreno ma alla fine decise di non fare operazioni in quel reparto. Piuttosto che investire soldi su un buon profilo difensivo, ma non di primissima fascia, ha preferito aspettare l’estate per valutare bene il da farsi. Ora Buongiorno è il totem della difesa del Toro, candidato ad andare agli Europei con l’Italia di Spalletti. Piace molto anche Inter, Milan e in Premier. Un anno fa era praticamente fatta con l’Atalanta, poi il calciatore fece una scelta di cuore e restò in granata”.