Fabio Montezine, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare di un possibile colpo ai vertici del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Vivo in Qatar da 18 anni, so che la famiglia reale, proprietaria del Psg, è interessata ad investire nel calcio Napoli. Amici che frequentano la famiglia Al Thani me lo ripetono continuamente di questo possibile affare”.