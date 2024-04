Ci sono novità per quanto riguarda le possibili date del ritiro estivo 2024 del Napoli tra Dimaro e Castel Di Sangro. I partenopei affronteranno il mini precampionato in vista della stagione 24-25 che inizierà tra il 17 e 18 agosto. Queste le date, in attesa di ufficialità:

Dimaro 11 luglio-22 luglio e Castel Di Sangro 25 luglio-9 agosto