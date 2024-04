Lucchesi: “Difficile ripetersi in piazze come Napoli. Ecco come ripartire“

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’, parlando così del Napoli: “Ripetersi in piazze come Napoli e Roma è davvero difficile, ancor prima di vincere un titolo. Le società del Nord sono più consolidate e ramificate nel calcio imprenditoriale, mentre qui si fa ancora grande fatica. Anche noi dopo lo Scudetto con la Roma non ci ripetemmo, seppur con una rosa più forte di quella che aveva vinto il titolo”.

Poi ha proseguito: “Il Napoli ora ha avuto una stagione terribile, ma non è tutto da buttare. Bisogna ripartire con scelte coraggiose e scegliere una coppia DS-allenatore che ricostruisca questa squadra. Senza chiedere troppo subito, ma ripartire bene: questo dovrà fare il Napoli. De Laurentiis ha sempre dimostrato di avere buone idee, con un modello che ha portato la piazza allo Scudetto e che ha valorizzato i calciatori senza indebitarsi”.

“La proprietà quest’anno poteva fare qualcosa di meglio, ma anche la parte tecnica ha funzionato meno. È stata una stagione orribile, ma ora c’è l’occasione di ripartire alla grande: sbagliare ancora DS e allenatore sarebbe un disastro, ma De Laurentiis avrà l’intelligenza per capire dove migliorare. Anche perché fare peggio di quest’anno sarebbe davvero difficile (ride ndr)… De Laurentiis è da tutta la stagione che sa di dover scegliere il nuovo allenatore, quindi dovrà farsi trovare pronto. I tempi sono maturi e credo sia pronto il Napoli 3.0 di ADL”.