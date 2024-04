Fedele sicuro: “L’allenatore perfetto per il Napoli sarebbe Allegri“

Intervenuto a Televomero, Enrico Fedele ha espresso la sua opinione, dicendo chi, secondo lui sarebbe l’allenatore ideale per il Napoli per la prossima stagione.

Queste le sue dichiarazioni: “Si parla di Antonio Conte, ma perché non ipotizzare anche Massimiliano Allegri”.

“Il toscano ha vinto tanto, potrebbe essere il nome giusto per il Napoli. So già che la piazza non lo accetterebbe perché è juventino, ecc ecc. Ma mi sembra che non abbia vinto meno di Antonio Conte. Io penso che quello di Massimiliano Allegri possa essere un profilo decisamente interessante per la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis”