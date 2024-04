Il Mattino – ADL punta tutto su Pioli: dopo il no di Conte, il patron del Napoli propone un biennale al tecnico rossonero

Si avvicina il termine della stagione 2023/2024 e si avvicina la finestra estiva di calciomercato.

Dopo un’annata disastrosa per il Napoli, il presidente De Laurentiis è già all’opera per costruire non solo la squadra per la prossima stagione ma anche lo staff.

In cima alla lista del patron del Napoli c’è sempre Antonio Conte che, però, per ora resta solo un sogno. Opzione più concreta sarebbe Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan.

Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis starebbe aspettando la risoluzione del contratto del tecnico emiliano (avendo un altro anno di contratto con i rossoneri): “De Laurentiis punta dritto su Stefano Pioli, ma aspetta che si liberi dal Milan. Pioli e De Laurentiis hanno avviato i primi contatti a gennaio, subito dopo il secondo rifiuto di Conte a sedersi sulla panchina del Napoli. Il patron, fiutando il pericolo di un inutile inseguimento all’ex ct dell’Italia, ha preso in considerazione l’allenatore emiliano che dodici mesi fa ha eliminato il Napoli dalla Champions”.

In attesa di sviluppi, il quotidiano campano svela che il presidente sarebbe pronto ad offrire al tecnico emiliano un biennale di 3 milioni a stagione. Nonostante la situazione complicata che sta affrontando il club partenopeo, il Napoli sarebbe l’unica panchina giusta per Stefano Pioli.