Il Mattino – Napoli-Roma, tifosi divisi: una parte vorrebbe disertare il Maradona

Come riporta Il Mattino in vista della partita tra Napoli e Roma di domenica prossima al Maradona, i tifosi azzurri non sanno come comportarsi: una parte della tifoseria vorrebbe disertare lo stadio come protesta dopo i recenti risultati negativi degli azzurri.

Marco Maddaloni, judoka, scrive nell’edizione odierna del quotidiano: “Io do sempre per scontato che i calciatori in campo diano il massimo. E da sportivo dico: perché non andare? I tifosi devono sempre stare lì, anche passando sopra le sconfitte”. L’avvocato Angelo Pisani, invece, la pensa diversamente: “Penso che persino Maradona avrebbe dato un segnale forte in questo caso, magari anche non scendendo in campo. Disertare? La protesta, se civile, è sempre giusta. I tifosi si sentono presi in giro e non per le sconfitte, quelle possono starci. Avvertono mancanza di rispetto per la maglia”. Secondo il quotidiano, “I gruppi organizzati paparazzati nel colloquio faccia a faccia con Di Lorenzo al fischio finale di Empoli sicuramente faranno sentire la loro voce nelle prossime ore. No, non diserteranno loro. Sui social, invece, c’è chi fa a gara per scappare via da un Maradona che quest’anno non è mai stato arma in più. Sulle chat e sui social tra i tifosi circolano in queste ore meme sulla gara e inviti a non essere presenti domenica”.