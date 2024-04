Ceccarini: “Mercato Napoli? Vi svelo quali sono gli obiettivi”

Niccolò Ceccarini, giornalista e direttore responsabile di TUTTOmercatoWEB.com, ha parlato degli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima stagione:

“Osimhen è in partenza. Il club azzurro per lasciarlo andare chiederà una cifra vicina alla clausola rescissoria. Il Napoli si sta attivando per sostituirlo nella maniera migliore. E a oggi Jonathan David è il nome su cui si stanno concentrando tutti gli sforzi. Il centravanti del Lille è legato alla società francese fino al 2025. La valutazione è almeno di 35 milioni di euro, il Napoli è determinato a fare questa operazione. È chiaro che la cessione di Osimhen potrà finanziare anche altri acquisti. In difesa è necessario un intervento importante. L’arrivo di Natan in estate non ha portato quel valore aggiunto che serviva per compensare la partenza di Kim. I nomi che sicuramente vanno tenuti presenti sono quelli di Buongiorno, Scalvini, Theate, Hancko e Todibo. Sul centrale del Torino c’è però anche la concorrenza del Milan. Poi c’è il problema della richiesta, superiore ai 40 milioni di euro. Un altro obiettivo è trovare un giocatore con le caratteristiche di Zielinski. Continua a piacere tantissimo Sudakov dello Shakthar Donetsk. Il Napoli a gennaio si era fatto avanti in maniera concreta, arrivando a offrire 40 milioni, ora potrebbe tornare a farsi sotto, anche se la richiesta non sarà inferiore ai 50 milioni“.