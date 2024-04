Antonio Floro Flores si è espresso sul Napoli ad Ottochannel.

Ecco le sue parole: “Questa è una stagione davvero complicata per il Napoli. Che i calciatori si assumano le responsabilità per un’annata del genere, non solo quando si vince. Io avrei visto bene anche Cannavaro sulla panchina del Napoli dopo un primo periodo di difficoltà. Sarei stato curioso di vederlo all’opera”.