Cannavaro: “Avrei faticato a fermare l’Osimhen dello scorso anno”

Fabio Cannavaro risponde scherzosamente alle domande dei microfoni di Radio Serie A. Gli viene, infatti, chiesto quale attaccante attualmente in Serie A avrebbe difficilmente fermato.

Tra i vari nomi spunta un azzurro, ma con una piccola riflessione che porta nostalgia ai tifosi napoletani. L’ex difensore della nazionale e dei bianconeri nomina, infatti, Victor Osimhen, attuale attaccante del Napoli, ma con la forma dello scorso anno!

“Poche volte (rispondendo alla domanda). Scherzo. Però sai cos’è? Vedo tanti attaccanti andare sempre allo scontro. Ad esempio Lukaku, attaccante straordinario, vogliono cercare di spostarlo. Sono sempre dietro di lui e lui col braccione difende la palla. Mai nessuno gli va davanti, mai nessuno gli togile l’appoggio. Secondo me oggi giocano poco di testa e giocano poco col compagno. Nelle partite con Lilian (Thuram ndr), Nesta, Maldini… Io sapevo che potevo andare in anticipo, perché se sbagliavo ero coperto. Oggi succede poco questo. Però ci sono attaccanti come Osimhen, non di quest’anno ma di quello scorso, che era sicuramente difficile da marcare. Anche Lautaro è un qualcosa di eccezionale, perché in area sa quando deve attaccare il primo palo e quando sfilare dal difensore. Ce ne sono di giocatori che avrebbero messo anche me in difficoltà“

Ricordiamo che attualmente Fabio Cannavaro è allenatore dell’Udinese.