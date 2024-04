Serie A, i pronostici di Zazzaroni e Caressa: il giornalista di Sky scettico sul Napoli!

La 33esima giornata di Serie A si è aperta con Lazio e Juventus. I biancocelesti hanno trionfato a Genoa, mentre i ragazzi di Allegri si sono dovuti accontentare del pari in rimonta a Cagliari. Oggi, come ogni sabato, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno detto i loro pronostici nel corso Deejay Football Club su Radio Deejay.

Ha iniziato Zazzaroni: “Empoli-Napoli dico 2, Verona-Udinese 1, Sassuolo-Lecce 1, Torino-Frosinone X queste partite per la salvezza sono tutte difficili. Salernitana-Fiorentina 2, Monza-Atalanta 2, Roma-Bologna 1X, Milan-Inter X i rossoneri giocheranno alla morte per non far vincere lo scudetto nel derby”.

Infine, i pronostici del suo collega: “Empoli-Napoli dico X per me Calzona non vince, Verona-Udinese X, Sassuolo-Lecce 1, Torino-Frosinone 1, Salernitana-Fiorentina 2, Monza-Atalanta 2, Roma-Bologna 1X, Milan-Inter X anch’io sono d’accordo con Ivan”.