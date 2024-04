Ancelotti: “E’ più forte di Barella”, il centrocampista è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto. Il nome

Carlo Ancelotti è approdato alla semifinale di Champions League battendo il Psg ai calci di rigore. La notizia non ha lasciato indifferente la piazza azzurra, animando nuovamente il dibattito tra gli estimatori e i detrattori del tecnico di Reggiolo. Re Carlo a Napoli è riuscito a guadagnare un secondo posto nella prima stagione in azzurro, per poi essere esonerato nel dicembre dell’anno successivo e lasciare il timone a Gattuso.

Ad alimentare il dibattito a favore degli estimatori di Ancelotti ci pensa il retroscena rivelato dai colleghi di Televomero. Pare, infatti, che il suo mercato abbia regalato una pedina fondamentale nella corsa allo scudetto: Eljif Elmas. “Per me è anche superiore a Barella”, disse il tecnico per convincere De Laurentiis. il presidente e Giuntoli si sono fidati e, accontentandolo, hanno regalato alla squadra partenopea un jolly formidabile che tutti, detrattori ed estimatori di Ancelotti compresi, rimpiangono.