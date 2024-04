Il calciomercato non è ancora iniziato, ma già le squadre cercano di mobilitarsi per non arrivare impreparate. Unaa delle ultime notizie è l’interesse per un talento del Lille, Edon Zhegrova, da parte di Napoli e Juventus. Il Lille valuta l’esterno kosovaro intorno ai 15 milioni, molto appetibile sia per i partenopei che per i bianconeri.