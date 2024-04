Gazzetta – ADL incontra anche Montella, la situazione

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente incontrato anche Vincenzo Montella, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola. Secondo quanto riportato, Montella, attuale commissario tecnico della Turchia, è uno dei nomi considerati per il ruolo di allenatore del Napoli nella prossima stagione.

Oltre a Montella, ci sono altri allenatori nel mirino del Napoli. Gian Piero Gasperini è stato oggetto di interesse nella scorsa settimana, ma essendo attualmente impegnato con l’Atalanta in partite decisive, non è possibile concludere gli accordi immediatamente. Anche la disponibilità della stessa Atalanta deve essere considerata. Antonio Conte resta un sogno, ma al momento non ha ricevuto offerte migliori. Stefano Pioli, attualmente più fuori che dentro al Milan, è un altro nome da tenere d’occhio, così come Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che lascerà il club alla fine di questa stagione.