Il Messaggero – la Lazio infastidita dalle parole di Luis Alberto

Luis Alberto ha annunciato la sua partenza dalla Lazio al termine della stagione, ma il club è irritato e potrebbe richiedere i danni nel caso in cui si verifichi un braccio di ferro finale. Il giocatore ha pubblicamente chiesto la risoluzione del suo contratto, alimentando le speculazioni su possibili acquirenti per il suo cartellino. È importante notare che il Liverpool ha ancora il 20% dei diritti sul giocatore, dal momento che è stato acquistato dal club inglese nell’agosto del 2016 per circa 5 milioni di euro. Questa situazione è stata riportata da Il Messaggero.