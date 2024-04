Zazzaroni: “Panchina del Napoli? Conte è molto complicato. ADL predilige Pioli ma è stuzzicato da Gasperini”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del tema allenatore in casa partenopea. A tal proposito, queste le sue parole.

“De Laurentiis ha due idee per il momento, forse lui predilige Pioli per mille ragioni, ma anche Gasperini lo eccita molto. Al momento, per la panchina del Napoli, è una corsa a due. Conte? È molto complicato, Antonio non è uno che accetta tutto, come Gasperini, ma anche come personalità il rapporto tra i due lo vedo complesso. Mantenendo la calma e facendo quattro acquisti buoni il Napoli ha la rosa per vincere il campionato”.