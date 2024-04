Come riporta Il Roma, l’ipotesi Pioli nuovo allenatore del Napoli è una pista ancora viva che potrebbe avere presto nuovi sviluppi. Qualora il Milan stasera dovesse salutare anzitempo l’Europa per mano della Roma, la distanza tra il tecnico e i rossoneri aumenterebbe e la sua conferma per il prossimo anno risulterebbe difficile. Il tecnico piace molto ad ADL e potrebbe essere il profilo ideale per il rilancio degli azzurri.