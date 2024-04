Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarà rivoluzione in estate per il Napoli, che dovrà intervenire in quasi tutte le zone di campo. La difesa dovrebbe essere il reparto più colpito, con Caprile che farà ritorno da Empoli e Meret non ancora certo di restare in azzurro. Natan e Ostigard potrebbero partire, il primo in prestito e il secondo a titolo definitivo. Come sostituto il sogno resta Buongiorno, ma il Torino è da sempre bottega cara e non sarà facile strapparlo a Cairo.