Probabili formazione Napoli-Empoli: rientra Juan Jesus, a sinistra spazio a Mazzocchi

Il Napoli sabato è di scena ad Empoli e dopo il pareggio con il Frosinone non può più sbagliare. Pasquale Tina, inviato Radio Marte a Castel Volturno, ha analizzato la partita: “Sarà una trasferta difficile, storicamente ha sempre portato delusioni. In più l’Empoli è quart’ultimo e ha bisogno di punti per salvarsi. Il pareggio con il Frosinone ha fatto male, è stata l’ennesima occasione sprecata di accorciare in classifica”. A Radio Marte si è fatto anche il punto sul probabile 11 che scenderà in campo: “Se Kvara dovesse farcela la formazione è pressochè fatta: il rientrante Juan Jesus farà coppia con Ostigard, Mazzocchi a sinistra e tridente solito. Da capire se ci saranno variazioni nella zona mediana”.