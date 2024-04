Empoli-Napoli, i diffidati partenopei. Sono in 3 a rischiare il big match contro la Roma

Sabato 20 aprile alle ore 18:00 il Napoli scenderà in campo in casa dell’Empoli, in occasione della trentatreesima giornata di Serie A. Per quest’occasione, gli azzurri dovranno fare a meno degli squalificati Amir Rrahmani (per somma di ammonizioni) e di Mario Rui (espulso nei minuti finali). Per quanto riguarda la sfida ai toscani, saranno 3 i partenopei che dovranno far attenzione a non essere ammoniti: Victor Osimhen, Stanislav Lobotka e Pasquale Mazzocchi. I tre calciatori sono infatti diffidati e, in caso di ammonizione, salterebbero il big match Napoli-Roma, fissato per la prossima giornata.