De Maggio: “Conte-Napoli? Se son rose fioriranno”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. A tal proposito, queste le sue parole: “È evidente che il sogno si chiama Antonio Conte, proprio perché c’è la volontà per far si che questo sogno possa diventare realtà c’è una trattativa in corso e nell’ambito di questa trattativa in corso è calato il silenzio assoluto e la riservatezza assoluta. Vi dico una frase: “se son rose fioriranno”.