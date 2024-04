Manfredi: “Napoli sta ripartendo, ha trovato una propria centralità, e tra poco arriverà una delegazione saudita”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato con i giornalisti successivamente ai lavori della seconda edizione di Feuromed, il festival euromediterraneo dell’economia che si sta tenendo a Napoli. Il primo cittadino ha parlato di una città che ha trovato la propria centralità, e che nel prossimo mese ospiterà una delegazione saudita, e questo rappresenta un’occasione importante. Queste le sue parole: “La città sta ripartendo, Napoli infatti ha trovato una propria centralità, e per questo la visita di una delegazione saudita nel mese di maggio rappresenta un’occasione importante. La città, è un luogo di potenziali investimenti per i fondi internazionali e questa notizia per noi è molto bella, perché ci fa capire che la città è ripartita”.