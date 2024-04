L’ex azzurro Ramon Diaz nella bufera per una frase sessista.

Bufera in Brasile per una frase sessista detta da Ramon Diaz attuale allenatore del Vasco da Gama ed ex giocatore del Napoli, queste le parole nel post gara che hanno scatenato la bufera: “ C’era un rigore e questa signora lo ha interpretato diversamente… Il calcio è diverso, soprattutto quando a decidere è un VAR donna. Mi sembra che sia piuttosto complicato, perché il calcio è dinamico”. Diaz però si è scusato subito dopo con i giornalisti , queste le sue parole di chiarimento: ” Quello che volevo dire è che una sola persona non può decidere, non può prendere una decisione così importante”. Anche la società tramite i profili social ha manifestato il dispiacere delle dichiarazioni del Allenatore e ha ribadito: ” Il suo impegno a rafforzare le misure educative necessarie in conformità con le sue determinazioni, valori e principi”. “Ci scusiamo, così come il nostro allenatore”.