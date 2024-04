Ariel Holan: “Rodriguez un giocatore molto tecnico. Lo paragono a Busquets”.

Ariel Holan ex allenatore di Guido Rodriguez è intervenuto ai microfoni di SportItalia dove ha parlato delle caratteristiche del suo ex calciatore e del possibile futuro in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Guido è un calciatore molto tecnico che ha in particolare una comprensione di alto livello del gioco. È intuitivo e intelligente nell’intercettare i passaggi. Il suo gioco aereo è ottimo sia in attacco che in difesa. È un calciatore serio e che si applica, sarebbe un rinforzo utile per qualsiasi squadra, ottimo professionista dentro e fuori dal campo, io personalmente lo paragono a Busquets, spero possa arrivare al Napoli perchè in Serie A potrebbe fare veramente bene”.