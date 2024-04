CdS – Nicola prepara l’Empoli che affronterà il Napoli, dubbio in attacco per il tecnico del club toscano

Il Corriere dello Sport parla della prossima sfida del Napoli, che al Castellani affronta l’Empoli allenato da Davide Nicola. Il club toscano nella sfida d’andata ha battuto gli azzurri al Maradona, e proverà a portarsi a casa altri 3 punti in ottica salvezza. Per il tecnico azzurro pochi dubbi, con la difesa che sarà formata dal portiere di proprietà partenopea Elia Caprile, e i 3 difensori saranno Bereszynski, Walukiewicz e Luperto, ben 2 ex Napoli su 3. A centrocampo potrebbero esserci Maleh e Cacace, che potrebbe prendere il posto di Bastoni e Pezzella, mentre al centro del campo Marin. Alle spalle della punta potrebbero esserci Cancellieri e Cambiaghi, che dovrebbero agire dietro uno tra Cerri e Niang, unico dubbio ancora da sciogliere per i toscani.