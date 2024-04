Empoli-Napoli, Cerri: “Quest’anno i partenopei sono in difficoltà, possiamo fare punti. Daremo il massimo”

Alberto Cerri, attaccante dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a La Nazione. In questa, ha parlato anche a proposito del Napoli, la cui prossima partita sarà proprio contro i toscani sabato 20 aprile alle ore 18:00. Queste le sue parole a riguardo. “È una corazzata, ma nulla è impossibile e il calcio non è una scienza esatta, si possono fare punti. Quest’anno il Napoli rispetto all’anno scorso è più in difficoltà, lo si è visto contro il Frosinone. Dovremmo comunque metterci tanta umiltà e spirito di sacrificio perché è una squadra che non perdona. Daremo il massimo”.