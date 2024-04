Il Napoli si sta già muovendo sul mercato per non farsi trovare impreparato come lo scorso anno. Secondo quanto riportato da Repubblica, gli azzurri sono pronti a chiudere tre colpi qualora Conte accettasse di diventare il nuovo allenatore. Si tratta di Sudakov, centrocampista dello Shaktar già cercato a gennaio, Guido Rodriguez in scadenza con il Betis e David del Lille che sostituirebbe Osimhen.