Damiani: “Conte a Napoli mi farebbe piacere, ma non so se li spendono 20 mln lordi per lui, ma è lui che ti fa la differenza”

L’ex calciatore ed oggi procuratore Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, intervenuto nel corso del programma Maracanà. Si è parlato anche del Napoli, e del possibile arrivo sulla panchina azzurra di Antonio Conte e dell’acquisto di David per l’attacco. Queste le sue parole: “Mi farebbe piacere se Conte dovesse arrivare al Napoli, questo perché sono molto affezionato a Napoli, e potrebbe dare molto anche alla città. Non so però se la piazza sia pronta a spendere per lui ben 20 milioni lordi. Per me però fa la differenza. Per quanto riguarda David posso dire sia un buon attaccante, ma non è un campione. Uno come Osimhen è difficile da sostituire”.