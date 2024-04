Belardi: “Manna un gran conoscitore di calcio”.

Emanuele Belardi ex calciatore del Napoli e non solo, è intervenuto a Radio CRC dove ha parlato della stagione fallimentare del Napoli e del nuovo DS Giovanni Manna. Ecco le sue dichiarazioni : “Manna è un ragazzo che ha girato tantissimo, a Lugano ha fatto un lavoro importante e anche alla Juventus Next Gen, nonostante la giovane età è un gran conoscitore di calcio. Conosce tantissimi calciatori pero una cosa è fare il direttore sportivo al Lugano e un altra al Napoli. Quest’anno al Napoli è mancato tutto, dai calciatori all’allenatore , un insieme di problematiche che hanno portato all’attuale situazione”.