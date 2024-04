Ceccarini: “Il Napoli avrà grande cifra da Osimhen, investiranno su David, un gran difensore e su Sudakov”

Il Napoli guarda già al futuro, e si proietta al mercato estivo, in cui potrebbe esserci una forte rivoluzione, soprattutto con la quasi sicura partenza di Victor Osimhen. A riguardo ha parlato l’esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, descrivendo anche i possibili nuovi colpi: David del Lille, un gran difensore e Sudakov per il post Zielinski. Queste le sue parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli dalla cessione di Osimhen riceverà una grande cifra, non ci saranno sconti e si avrà la possibilità di investire su David, ma anche su un gran difensore e sul sostituto di Zielinski, che potrebbe essere Sudakov. Di lavoro da fare il Napoli ne ha molto, la squadra è già forte, e il contrario non si può dire, ma l’annata è cominciata male e non sta finendo nel modo migliore. L’ossatura per il prossimo anno è buono, ma bisogna fare due o tre colpi”.