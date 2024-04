Krol: “Hancko in Olanda sta facendo molto bene, ha sicuramente qualità, non credo bastino 25 mln per lui”

L’ex difensore olandese del Napoli Ruud Krol ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato in particolar modo di un difensore che tanto interessa al Napoli, David Hancko del Feyenoord. Queste le parole dell’ex fuoriclasse: “In Olanda Hancko sta facendo molto bene, però il calcio olandese non ha le stesse qualità di quello italiano. A livello internazionale fino ad ora non l’ho mai visto, ma ha sicuramente grandi qualità. Non credo il Feyenoord lo lasci partire per 25 milioni, anche perché non hanno bisogno di fare cassa”.