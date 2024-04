Bruscolotti: “Questa stagione è nata male e sta finendo peggio, troppo spesso nel Napoli tutti sbagliano”

L’ex capitano e bandiera del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Legends, in onda anche sui canali di Sportitalia. Queste le sue parole: “Questa stagione purtroppo è nata male e sta finendo peggio. Per certi versi deprimenti vedere quello che ogni domenica accade. Credo manchi un lavoro settimanale continuo e ripetuto sugli allenamenti della fase difensiva, per questo ogni volta vediamo sempre gli stessi errori. Ai nostri tempi certi gol non li avremmo subiti, persino Maradona si allenava nel tenere le giuste posizioni in campo. Quando non ci sono i giusti insegnamenti tattici, accadono poi queste cose. Questo perché la fase difensiva non la fanno soltanto i difensori, ma anche gli attaccanti e i centrocampisti, e nel Napoli tutti troppo spesso sbagliano, restano impalati a guardare cosa sta accadendo. Invece ci vorrebbe sempre la collaborazione di tutti, dal portiere fino all’attaccante. Tanti gol ai miei tempi venivano tamponati proprio dalle chiamate del portiere. Prima di vedere chi sarà l’allenatore bisogna capire quali calciatori saranno ancora al Napoli e quali andranno via, perché dopo una stagione del genere potrebbe esserci una fuga da parte di molti. Italiano mi piace, ma doveva essere preso la scorsa stagione per dare una continuità a Spalletti. Credo ci voglia soprattutto un tecnico capiace di saper ricostruire, che vada a riportare tranquillità nello spogliatoio e in tutto l’ambiente, un po’ come faceva con noi Marchesi. Non solo nel corso del match, ma anche quando ci allenavamo nel corso della settimana ci diceva che se proprio non avevamo possibilità di vincerla, l’importante era non perderla”.